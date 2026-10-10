Husiler Riyad Havalimanını vurdu

Suudi Arabistan 'ın başkenti Riyad'daki havalimanının biri pilot, üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan iki gün sonra tekrar saldırıya uğradığı bildirildi.

İsimlerinin paylaşılmasını istemeyen iki yetkiliye göre, saldırının ardından Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı tahliye edildi ve hava trafiği durduruldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki İran destekli Husilere karşı başlattığı saldırıların ardından Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, bir kez daha saldırıya uğradı.

İki gün önce üç kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı saldırının ardından bir kez daha hedef alınan havalimanındaki son duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



ÇOK SAYIDA YARALI OLDUĞU BİLGİSİ GELDİ

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ve havalimanındaki faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

GACA'dan yapılan yazılı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın gün içinde saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Söz konusu saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırının yol açtığı hasar tespiti çalışmaları tamamlayıp tesislerin güvenli hale geldiği sağlanıncaya kadar havalimanındaki operasyonel faaliyetler geçici olarak askıya alındı"

GACA, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 6-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Husi saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.



KUVEYT HAVAYOLLARI UÇUŞLARI DURDURDU



Kuveyt Havayollarıysa Riyad Havalimanı'nın kapalı olduğu gerekçesiyle bölgeye seferlerini durdurduğunu açıkladı.



Bu arada Yemen'deki İran destekli Husiler de Suudi Arabistan'ın Sana Uluslararası Havalimanı'na 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberinde Hacce ilinin Muhabişe kentindeki iletişim şebekesine de 3 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.