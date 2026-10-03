Husiler Riyad'da Aramco tesisini hedef aldı

Yemenli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışma aralıksız devam ediyor.

Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki petrol tesisini balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu.

Bölgede kaydedilen görüntülerde Aramco tesisinden yükselen alevler ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dikkat çekti. Ancak Riyad yönetimi yangının sebebine yönelik resmi açıklama yapmaktan kaçındı.

Husiler ise tesise yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Yemen silahlı kuvvetleri ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun son 24 saat içinde Husilere yönelik 60 hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Sanaa'da 26 noktanın bombalandığı belirtildi.

Çatışmaların başından beri Suudi Arabistan'ın Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıların toplam sayısı ise bin 400'ü aştı.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.