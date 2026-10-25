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Husiler: Suudi Arabistan'a üç yeni saldırı düzenledik

25.10.2026 21:43

Husiler: Suudi Arabistan'a üç yeni saldırı düzenledik
Reuters

Husilerden Suudi Arabistan'a yeni saldırı

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Husiler, Suudi Arabistan'a üç yeni saldırı düzenlediklerini açıkladı. Açıklamada, saldırılarda ölen ve yaralanan askerler olduğu iddia edildi.

Husilerden yapılan açıklamaya göre ilk operasyonda Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alındı. 

 

İkinci saldırıda ise Hamis Muşayt'taki hava üssündeki uçak hangarları, İHA kontrol merkezleri ve önemli noktaların vurulduğu belirtildi. 

 

Üçüncü saldırıda da Cizan'daki Sınır Muhafız Kuvvetleri'ne ait Güney Deniz Üssü'nü hedef aldıklarını, bu saldırıda Suudi Arabistan askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu iddia edildi. 