Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Necran bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 sivilin yaralandığını duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Necran bölgesindeki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarda 11 sivilin yaralandığını belirtti. Yaralıların 7'sinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu aktaran Maliki, bunlar arasında ikinci derece yanıklar oluşan 4 yaşındaki bir çocuk ile bir kadının da bulunduğunu ifade etti.

Maliki, Husilerin sivil hedeflere rastgele mühimmatla saldırılar düzenlediğini, bunun uluslararası insancıl hukukun ve teamül kurallarının açık ihlali olduğunu belirtti.

Öte yandan Suudi bir yetkili Reuters Haber Ajansı'na verdiği demecinde Suudi Arabistan, ABD ve bölge ülkelerinin istihbarat raporlarını açıkladı. Buna göre, Yemenli Husi milisler Iraklı milislerle birlikte İran Devrim Muhafızları’nın yönlendirmesiyle Riyad'a yönelik daha büyük yeni saldırılara hazırlanıyor. Yetkili, saldırıların enerji tesisleri, limanlar ve havaalanları dahil olmak üzere sivil ve ekonomik altyapıyı hedef alabileceğini söyledi.