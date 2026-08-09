Husiler: Suudi Arabistan'ın Aramco rafinerisini İHA'yla hedef aldık
09.08.2026 10:47
Son Güncelleme: 09.08.2026 10:50
Husiler, Suudi Arabistan'daki rafineriyi hedef aldı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri; yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde bulunan Saudi Aramco rafinerisine İHA ile saldırı düzenlediklerini belirtti.
Seri, İHA'nın Saudi Aramco tesisine isabet ettiğini öne sürerek, saldırının Suudi Arabistan'a ait İHA'ların Yemen hava sahasındaki uçuşlarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini savundu.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, pazar günü erken saatlerde Cizan'daki Aramco rafinerisine ait bir tesiste yangın çıktığını bildirmişti.
Bakanlık, yangının söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını belirtmiş, ancak yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi vermemişti.
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki anlaşmanın ardından 22 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik abluka başlattığını duyurmuştu.
Yemen hükümetinin de desteğiyle Husilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Suudi Arabistan istihbarat yetkilileri geçen hafta Husilerin Riyad'a daha güçlü saldırılar düzenleme planı olduğunu duyurmuştu.