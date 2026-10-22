Husiler yine Suudi Arabistan'ı vurdu

ABD ve İran arasındaki gerilim yeniden yükselirken, Yemen'deki İran destekli Husiler de Suudi Arabistan 'ı hedef almayı sürdürüyor. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

GACA'dan yapılan açıklamada, havalimanının 21 Ekim Çarşamba akşamı saldırıya uğradığı, ülkede ikamet eden yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 8 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca saldırının hasara yol açtığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve gelişmelere ilişkin daha sonra bilgi verileceği kaydedildi. Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ve kim tarafından düzenlendiğine ilişkin resmi bilgi verilmedi.

İHA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde 4 İHA'nın engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu İHA'ların Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde engellendiği belirtildi.