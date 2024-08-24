Husiler, Yunanistan bandıralı petrol tankerini vurdu

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Yunanistan bandıralı bir petrol tankerini vurdu.

Husiler, Yunanistan bandıralı petrol tankerini vurdu

'deki destekli Husiler, Kızıldeniz'de ticari ve askeri gemileri hedef almaya devam ediyor.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'de Yunan bandıralı bir petrol tankerini vurduğu ve büyük bir yangının çıktığı belirtildi. Açıklamada, tankerin saldırının ardından tahliye edildiği aktarıldı.

Husilerin sözcüsü Yahya Saree saldırının ardından yaptığı açıklamada, geminin “İsrail ile bağları olan bir şirkete ait olduğunu ve işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal ettiğini” söyledi.

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