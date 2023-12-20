Husiler'den ABD'ye Kızıldeniz tehdidi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için çalışma başlattı.



Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, yaptığı televizyon konuşmasında, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" belirtti.



"Kızıldeniz'de herhangi bir gerilim durumunda Amerikan savaş gemilerini ve nakliye trafiğini roketlerle ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alacakları" tehdidinde bulunan Husi, "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçladı.



"Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerin Amerikan müdahalesinden etkileneceğini" kaydeden Husi, "bu tırmanışın önlenmesi için harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı.



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 18 Aralık Pazartesi günü, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı koymak için Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.



Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller, İspanya ve Bahreyn'den toplam 10 ülkeden kuvvetler yer alıyor.