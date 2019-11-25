Husilerden BM temsilcisine Prens Selman tepkisi

Husilerin kontrolünde bulunan Yemen'in başkenti Sana'ya gelenBirleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ziyareti gergin bir ortamda gerçekleşti.



Griffiths'in 22 Kasım'da BM Güvenlik Konseyi'nde Yemen hakkında verdiği brifingde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan övgüyle bahsetmesi, Husilerin tepkisini çekti.



Griffiths'in konseydeki konuşmasında, bin Selman'ın "Yemen'de barışa yönelik çabalarını takdir etmesi" ziyarette gerginliğe neden oldu.



Husiler, BM İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller'in de konseyde Husilerin insani yardımları yağmaladığını ve insani yardım projelerinin yarısını engellediği yönündeki ifadelerine karşı rahatsızlıklarını ifade etti.



Buna karşılık, Genel Halk Kongresi Partisi Başkanı Sadık Emin Ebu Ras'ın Griffiths ile yapılan toplantıya Husiler tarafından alınmadığı belirtildi.



Husilerin ayrıca Ras'ın kendilerinden izinsiz Griffiths ile özel toplantı yapmasını yasakladığı bilgisine yer verildi.



BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün Husilerle Stokholm Anlaşması'nın uygulanması ve merkezi hükümetle müzakereler hakkında görüşmek üzere Sana'ya gelmişti.



HUDEYDE'DE BM GÖZETİMİNDE ATEŞKES



Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.



BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

