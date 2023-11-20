Husiler'den Gazze saldırılarına misilleme: Gemiyi böyle ele geçirdiler

Husiler, ortakları arasında İsrailli bir şerketin de bulunduğu "Galaxy Leader" adlı bir gemiyi kaçırdı. İran destekli Husiler, geminin kaçırılma anlarını paylaştı.

Rus yapımı bir helikopter kullanan maskeli Husilerin, geminin güvertesine indiği, otomatik silahlarla ateş açtığı anlar dikkat çekiyor.

Kaptan köşküne ulaşan Husilerin, çevresindeki sürat tekneleriyle birlikte geminin rotasını Yemen'e çevirdikleri görülüyor. Öte yandan geminin Yemen'deki Hudeyde Limanında demirlediği açıklandı.

Geminin sahibi tarafından yapılan açıklamada, gemidekilerle tüm iletişimin kesildiği aktarıldı. Yemenli Husiler İsrail'in Gazze saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'deki İsrail gemilerini hedef alacaklarını açıklamıştı.

İsrail hükümeti ise gemide vatandaşları bulunmadığını duyurmuştu.