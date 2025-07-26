Husiler'den İsrail'e balistik füzeli saldırı!

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’in güneyinde balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) dört kritik noktayı hedef aldıklarını açıkladı.



Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, İsrail’in güneyinde "hassas bir hedefe" ve Ben Gurion Havalimanı dahil olmak üzere diğer hedeflere saldırı düzenlediklerini belirtti.

Bu saldırının, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım suçlarına bir yanıt" olduğunu söyleyen Seri, "Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e saldırıların devam edeceğini" vurguladı.



İsrail ordusu dün akşam yaptığı açıklamada, Yemen’den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirmişti.



Açıklamada, saldırı nedeniyle ülkenin güneyindeki Necef bölgesinde ve Ölü Deniz yakınlarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı aktarılmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.