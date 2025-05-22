Husiler’den İsrail’e füze saldırısı: Ben Gurion’da uçuşlar durduruldu

İsrail basını, Yemen'de İran destekli Husilerin İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Ben Gurion Havalimanı'nı hedef alması nedeniyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu aktardı.



İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Yemen'den atılan bir füzenin ardından sirenlerin çalması üzerine Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda tüm iniş ve kalkışlar geçici olarak durduruldu.



Güvenlik önlemleri kapsamında uygulamaya konulan bu adımın Husilerin İsrail'e yönelik saldırı açıklamasının hemen ardından geldiği bildirildi. Havalimanında sirenlerin çalmasının ardından yolcular sığınaklara yönlendirilirken hava trafiğinde aksama yaşanıyor.

HUSİLER: NİTELİKLİ BİR FÜZE OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Yemen'deki Husiler, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı ile başkenti Tel Aviv ve Hayfa kentinde iki ayrı noktayı füzelerle hedef aldıklarını açıklamıştı.



Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler), Zülfikar balistik füzesiyle Lod Havalimanı'na (Ben Gurion) nitelikli bir füze operasyonu gerçekleştirdi" demişti.



İsrail ordusu da son 24 saat içinde Yemen'den yapılan iki balistik füze saldırısının önlendiğini iddia ederek protokol gereği saldırı uyarı sirenlerinin çaldığını açıklamıştı.

HUSİLER, 4 MAYIS'TA BEN GURİON'U VURMUŞTU

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları karşısında İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nın güvenli olmadığını açıklamış, havayolu şirketlerine burayı kullanmamaları uyarısı yayınlamıştı.

Aynı şekilde, Husiler, 20 Mayıs'ta İsrail'in Akdeniz'deki Hayfa Limanı'nı "ablukaya alacaklarını" açıklamıştı.



Yemen'deki Husiler, 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Bu tarihten itibaren uluslararası hava yolu şirketleri, İsrail'e uçuşlarını askıya almaya devam ediyor.



ABD, mart ayından itibaren Yemen'de Husilere yönelik saldırılara başladığını duyurmuştu. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.