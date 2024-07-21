Husiler'den İsrail'e misilleme saldırısı

Yemen'deki Husiler İsrail'in Eilat kentini çok sayıda balistik füze ile hedef aldıklarını duyurdu. Misilleme saldırısı, İsrail'den Yemen'e doğrudan düzenlenen ilk saldırının arkasından gerçekleştirildi.

Husiler, İsrail'in güneyindeki Eilat'ta hayati önem taşıyan bölgeyi hedef alan askeri operasyonda balistik füzelerle doğrudan isabet sağladıklarını açıkladı.

"TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ"



Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sldırısıdan sonra yaptığı açıklamada, "Bu bariz saldırıya karşılık verecek, İsrail'deki kritik öneme sahip hedefleri vurmakta tereddüt etmeyeceğiz. Önceki açıklamamızdaki gibi Tel Aviv'in güvenli olmadığını vurguluyoruz" ifadelerine yer vermişti.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise saldırı hakkında, "İsrail vatandaşlarının kanının bir bedeli var. Bu, Lübnan'da, Gazze'de, Yemen'de ve diğer yerlerde açıkça ortaya kondu. Bize saldırmaya cesaret ederlerse, sonuç aynı olacaktır" diye konuştu.