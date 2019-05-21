Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Necran kentinde önemli bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini belirtti.



Maliki, söz konusu bölgenin vatandaşlar tarafından kullanıldığını, saldırının insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştiğini ifade etti.



Sözcü, saldırıda yaşanan kayıplara ve ayrıntılara ilişkin bilgi vermedi.



Öte yandan Husilere bağlı El-Mesire kanalında yer alan haberde "Necran Havaalanına saldırı düzenlendiği, saldırıda havaalanındaki silah deposunun hedef alındığı" aktarıldı.



Haberde ayrıca saldırının ardından alanda yangın çıktığı ifade edildi.



Suudi Arabistan, Yemen sınırında yer alan ve zaman zaman Husilerin füze saldırılarına maruz kalan Necran bölgesindeki havaalanının 4 yıl aradan sonra ramazan ayında yeniden faaliyete geçtiğini duyurmuştu.



Necran Havaalanı'nda uçuşlar, Yemen'deki savaş nedeniyle 2015'te durmuştu.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor. Necran, Husilerin hedefindeki bölgeler arasında yer alıyor.



Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

