Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan 'da sivilleri ve sivil alanları hedef almaya devam ettiğini belirtti.

"Cazan Petrol Rafinerisi terörist Husi milislerin saldırısına uğradı." ifadelerini kullanan Maliki, Husilerin sivilleri ve sivil alanları hedef alan saldırılarına kararlılıkla askeri karşılık vereceklerini kaydetti.

Husiler dün de Suudi Arabistan'daki Ras Tanura petrol rafinerisini ve Riyad'daki finans kulelerini hedef almıştı.

HUSİLERİN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.