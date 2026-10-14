Husilerden Suudi petrol devi Aramco'ya saldırı

Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında çatışmalar şiddetlenirken Husiler, Suudi petrol devi Aramco'nun tesislerine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Dahran kentindeki Aramco tesislerini hedef alan kapsamlı bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Seri, başkent Riyad'daki uluslararası havalimanı ve bir petrol rafinerisinin de hedef alındığını belirterek saldırılarda füze ve insansız hava araçlarının kullanıldığını söyledi.

Husi sözcüsü, "Operasyonlarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Suudi düşmanının havalimanlarını ve petrol tesislerini hedef alacağız" ifadelerini kullandı.

ARAMCO BİNASINDA YANGIN ÇIKTI

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, Aramco'nun Dahran kentindeki bir binasına saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Yetkili, saldırının ardından binada sınırlı çaplı yangın çıktığını ancak ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Aramco'nun genel merkezinin bulunduğu Dahran'daki dev yerleşke, çok sayıda ofis binası ve konut alanından oluşuyor.

AFP'ye konuşan iki Aramco çalışanı, genel merkezdeki bir kulenin gece saatlerinde vurulduğunu söyledi.

Çalışanlardan biri, binanın en üst üç katının tamamen yıkıldığını öne sürdü. Konuyla ilgili bilgi sahibi ikinci bir kaynak da binanın isabet aldığını doğruladı.

Ancak AFP, saldırının gerçekleştiği bölgeye erişim sağlayamadığı için hasarın boyutunu bağımsız olarak doğrulayamadı.

RİYAD'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

Başkent Riyad'da da art arda patlamalar duyuldu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husiler tarafından başkente fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Son dönemde ülkeye düzenlenen saldırılar ağırlıklı olarak Riyad'ın dış kesimlerindeki altyapı tesislerini hedef alırken son saldırıların kent merkezine giderek yaklaştığı bildirildi.

AFP muhabirleri, salı gecesi hava savunma füzelerinin gökyüzünde bıraktığı beyaz izlerin ardından patlamalar meydana geldiğini aktardı.

Bir görgü tanığı, alışveriş merkezinin üzerinden geçen bir mühimmat gördüğünü belirterek, "Gökyüzünde sarımsı bir ışık ve ardından duman izi gördük. Sonra bir patlama duyduk. Herkes sakindi, kimse konuşmuyordu. Korkmuştuk ve hepimiz gökyüzüne bakıyorduk" dedi.

Çarşamba günü de kentte yeni patlamalar yaşanırken cep telefonlarına gönderilen uyarılarda halka hava tehdidi nedeniyle sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı.

Husiler, Riyad'daki havalimanını bir kez daha balistik füzeyle hedef aldıklarını ileri sürdü.

HAVALİMANI SALDIRISINDA 13 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Son gelişmeler, cumartesi günü Riyad Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaşandı.

Söz konusu saldırı, 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplanan Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, ülkenin güvenliğine yönelik tehditlere izin verilmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünün tehdit edilmesine müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Yemen'in batısındaki petrol tesislerine saldırılar düzenledi.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, operasyonların Suudi Arabistan, Yemen ve Kızıldeniz'deki deniz ulaşımını tehdit etmek amacıyla kullanılan tesisleri hedef aldığını savundu.

SPOR ORGANİZASYONLARI ERTELENDİ

Saldırılar nedeniyle Riyad'da hayat da olumsuz etkilendi.

Kentteki okullarda uzaktan eğitime geçilirken bazı şirketler çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi. Başkentte trafik yoğunluğunun da belirgin şekilde azaldığı bildirildi.

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'ın karşılaşmasının da aralarında bulunduğu üç maçı erteledi.

Gelecek hafta başlaması planlanan Six Kings Slam tenis turnuvasının ise aralık ayına ertelendiği açıklandı.

Buna karşılık Suudi Arabistan, bu ay Riyad'da düzenlenmesi planlanan ve "Çöl Davos'u" olarak bilinen büyük yatırım konferansını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Diplomatik kaynaklara göre katılımcılara yüz yüze ve çevrim içi katılım seçenekleri ile alternatif hava ve kara ulaşım güzergahları sunulacak.

BÖLGEDEKİ SAVAŞ GENİŞLİYOR

ABD ve İsrail ile İran arasında şubat ayında başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz, Suudi Arabistan'ın ticaretini de olumsuz etkiledi.

Yemen'deki savaşın temmuz ayında yeniden şiddetlenmesiyle çatışmalar Suudi Arabistan topraklarında da yoğunlaştı.

Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları, ülkenin Hürmüz Boğazı'na alternatif petrol ihracat güzergâhını da tehdit ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 2015 yılından bu yana Yemen hükümetini Husilere karşı askeri olarak destekliyor. Uzun yıllardır devam eden iç savaş, ülkede ağır bir insani krize neden olmuş durumda.