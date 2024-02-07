Husiler'den ticari gemilere balistik füzeli saldırı

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “İran destekli Husi militanları 6 Şubat günü 01.45 ile 16.30 arasında Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne doğru 6 adet gemisavar balistik füze (ASBM) ateşledi” ifadeleri yer verildi.



Açıklamada, ilk füzenin Marshall Adaları bandralı ve Yunanistan tarafından işletilen MV Star Nasia adlı gemiye isabet ettiği, geminin küçük çaplı hasar aldığı ancak seyre devam ettiği ifade edildi.



İkinci füze, 14.00 sıralarında yine Star Nasia’nın yakınlarına düştü ancak isabet etmedi.



Üçüncü füze ise bölgede görev yapan USS Laboon savaş gemisi tarafından imha edildi.



CENTCOM, diğer 3 füzenin Barbados bandralı, İngiltere tarafından işletilen MV Morning Tide adlı gemiyi hedef aldığını ancak füzelerin gemiye isabet etmeden denize düştüğünü belirtti. Bu geminin de seyre devam ettiği açıklandı.

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