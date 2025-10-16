Husilerin askeri lideri öldürüldü: "İsrail ceza alacak"

Yemen'deki Husi milisleri, İran destekli grubun en üst düzey askeri yetkililerinden biri olan Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkarim el Ghamari'nin “görevini yerine getirirken” öldürüldüğünü açıkladı.

Husi milisleri, İsrail'i doğrudan suçlamadan, İsrail ile çatışmanın sona ermediğini belirtti. Açıklamada, İsrail, “işlediği suçlar için caydırıcı bir ceza alacak” denildi.

Husi milisleri, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma gösterisi olarak İsrail'e füzeler ateşledi, ancak füzelerin çoğu önlendi. İsrail ise Husi milislerinin kontrolündeki Yemen bölgelerine saldırılarla karşılık verdi.

Ülkenin önemli bir kısmını kontrol altında tutan Husi isyancıları Gazze'deki Filistinlilere destek için İsrail'e çok sayıda füze saldırısı gerçekleştirdi.

KIZILDENİZ VE ADEN KÖRFEZİ'NDEKİ SALDIRILAR

Husiler ayrıca Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemileri de sık sık hedef aldı. ABD ve İngiltere ise gemicilik faaliyetlerini tehdit etmeleri nedeniyle Husi hedeflerine saldırılar düzenledi.

Husilerin kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, 19 Nisan'da Kızıldeniz kıyısındaki bir petrol tesisine yapılan saldırıda en az 74 kişinin öldüğünü ve 171 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Mart ayında, Yemen'deki Husi isyancılarına karşı yeni bir operasyon başlattığını duyurmuştu.

Trump ayrıca İran'ı Husilere desteğini kesmesi konusunda uyardı.

Husiler ise buna karşılık olarak bir Amerikan uçak gemisine iki kez saldırı düzenlediklerini açıkladı.