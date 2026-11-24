Husilerin Riyad'daki Finans Merkezi kulelerinden birine düzenlediği saldırıda 11 kişi yaralandı
24.11.2026 19:01
Görgü tanıkları, AFP'ye yaptıkları açıklamada, vurulan kulenin, başkentin en yüksek gökdeleni olduğunu söyledi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan finans merkezindeki bir ofis kulesinin vurulduğu bildirildi. Arap Koalisyonu, bunu bir "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.
Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi'nde yer alan kulelerden birine düzenlediği saldırıda 2'si Suudi Arabistan vatandaşı olmak üzere 11 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Sivil Savunma Müdürlüğünün açıklamasına dayandırdığı habere göre, Finans Merkezi'ndeki kulelerden birinin hedef alındığı saldırının hemen ardından olay yerine gerekli müdahale yapıldı.
Saldırıda 11 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların 2'sinin Suudi Arabistan, 4'ünün Mısır, 2'sinin Hindistan ve 3'ünün Nepal vatandaşı olduğu kaydedildi.
Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILAR
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.