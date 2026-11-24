Görgü tanıkları, AFP'ye yaptıkları açıklamada, vurulan kulenin, başkentin en yüksek gökdeleni olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan finans merkezindeki bir ofis kulesinin vurulduğu bildirildi. Arap Koalisyonu, bunu bir "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.