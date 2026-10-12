Husilerin vurduğu havalimanında yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Yemen'de İran destekli olarak hükümet güçleriyle çatışan Husilerin önceki gün vurduğu Suudi Arabistan 'ın başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Halid Havalimanı 'da yaşanan dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, terminale füze isabet etmesi sonucu büyük bir patlama meydana geliyor ve panik içinde kaçmaya çalışan yolcuların üzerine tavandan parçalar düşüyor.

Güvenlik kapılarından geçen ve kuyrukta bekleyen yolcuların yanı sıra bekleme alanında oturanların da kadraja girdiği üç videonun birleşiminden oluşan görüntülerde patlamanın ardından yaşanan panik anları ve insanların kaçışması görülüyor.

HAVALİMANINDAKİ OPERASYONLARIN DURDURULMASI KARARINDA SÜRE UZALTILDI

Bu arada Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), Husilerin saldırıları sonrası başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların durdurulması kararının uzatıldığını bildirdi.

GACA tarafından yapılan açıklamada, Husilerin saldırılarının ardından havalimanındaki operasyonların durdurulması kararının, tesislerin güvenliğinin ve operasyonel hazırlığının ilgili makamlarla koordinasyon içinde kontrol edilmesine yönelik gerekli çalışmaların tamamlanması amacıyla uzatıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik Husilerin saldırıları son günlerde artarken, GACA, gece yaptığı açıklamada, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan dünkü saldırıda Pakistan uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını bildirmişti.

5 HAVALİMANINA YÖNELİK SALDIRILARDA 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suudi Arabistan'da 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda ise 19 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Kral Halid Uluslararası Havalimanı, söz konusu saldırılarda en fazla hedef alınan havalimanı olmuş, saldırılar nedeniyle buradaki operasyonlar geçici olarak durdurulmuştu.

HUSİLER NEDEN SUUDİ ARABİSTAN'I HEDEF ALIYOR?

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.