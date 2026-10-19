Husilerin Yemen'deki askeri kampa düzenlediği saldırıda 50 ölü, 100'den fazla yaralı

Yemen 'de hükümet kontrolündeki Şebve vilayetinde bulunan El-Alam Askeri Eğitim Kampı'na yönelik Husi saldırısında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.



AFP'ye konuşan Şebve Vali Yardımcısı Fahad el-Halifi, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu söylerken, bölgedeki hastanelerin çok zor durumda olduğunu, durumu ciddi olan bazı yaralıların Hadramut ve Aden'deki hastanelere sevk edildiği bilgisini verdi.



Husiler bugün El-Alam Askeri Eğitim Kampı'nı birkaç balistik füzeyle hedef almıştı.



Güvenlik güçlerine katılmak üzere eğitim alan yeni personelin bulunduğu kampta meydana gelen saldırının ardından Şebve Genel Hastanesi'nin acil servisinin dolduğu aktarılırken vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapılmıştı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerde kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.