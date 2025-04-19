"Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi ay tutulmasıyla bağlantılı": Ölüm günü belirlenebilir

Uzay ajansının astronomik modelleri, bir ay tutulmasının MS 3 Nisan 33 Cuma günü Kudüs üzerinde ayı kırmızıya çevirdiğini gösteriyor ki bu tarih pek çok bilim insanının Hz. İsa'nın ölümüyle ilişkilendirdiği bir tarih.

İsa'nın çarmıhta asılı olduğu sırada gerçeküstü gökyüzünü anlatan bir İncil ayeti olan Matta 27.45'in bir çevirisinde, “Öğleden öğleden sonra üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü” yazıyor.

ANTİK TUTULMAYI TESPİT ETTİ

New York Post'un haberine göre ilk olarak Oxford Üniversitesi araştırmacıları Colin Humphreys ve W. Graeme Waddington tarafından ortaya atılan tutulma teorisi şimdi TikTok'ta alevleniyor.

“Hıristiyan metinleri İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra ayın kana dönüştüğünden bahseder. Muhtemelen ayın kırmızımsı bir renk aldığı bir ay tutulmasına atıfta bulunuyor” diyen NASA, gökyüzü izleme teknolojilerinin gün batımından kısa bir süre sonra Kudüs'te görülebilen antik tutulmayı tespit ettiğini de sözlerine ekledi.

İnananlar için bu, İncil'deki kehanet pasajlarının çarpıcı bir yankısı: “Rab'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce güneş karanlığa, ay kana dönüşecek.”

Bazı akademisyenler bu ayetlerin ikinci gelişi öngördüğünü iddia ederken, Humphreys ve Waddington gibi diğerleri de bu ayetlerin İsa'nın öldüğü gün yaşanan ürkütücü olayları anlattığına inanıyor.

"İNCİL'DEKİYLE UYUMLU"

Araştırmaları, İncil'in kanonunun dışındaki eski Hıristiyan metinlerinden bir başka tüyler ürpertici ayete işaret ediyor.

Yeni Ahit apokrifinin bir parçası olan Pilatus'un Raporu'ndan bir pasaj: “Çarmıha gerildiğinde güneş karardı; yıldızlar göründü ve tüm dünyada insanlar altıncı saatten akşama kadar kandiller yaktı; ay kan gibi göründü” diyor.

Humphreys ve Waddington bunun, ay tutulmasının eski kutsal kitaplarda görülen ve kaydedilen ay tutulmasının ta kendisi olduğu fikrini desteklediğini söylüyor.

Petrus'un “güneş karanlığa dönüşecek” sözünün doğrudan Matta 27.45'e atıfta bulunduğunu ve İncillerde bildirilen üç saatlik kesintiyle uyumlu olduğunu savunuyorlar. NASA'nın verilerinin parçaları bir araya getirmeye yardımcı olduğunu söylüyorlar.

Elçilerin İşleri 2.20'nin bir çevirisi şöyle: “Rab'bin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş karanlığa, ay kana dönüşecek.”

Çarmıha gerilişten 50 gün sonra Havari Petrus tarafından söylenen bu pasaj, Joel 2.28-31'in uyardığı gibi, Eski Ahit'ten bir başka ateş ve kükürt tahminini anlatıyor.

İKİ KERE DÜŞÜNDÜRÜYOR

İncil ve bilim her zaman aynıgörüşte olmasa da, bu nadir örtüşme inananların ve şüphecilerin iki kere düşünmesine neden oluyor. Özellikle de Hıristiyanların İsa'nın çarmıha gerilişini andıkları Kutsal Cuma gününde.

Kutsal Cuma her zaman Paskalya Pazarından iki gün öncesine denk geliyor ve bu gün baharın ilk gününden sonraki ilk dolunaya göre belirleniyor. Bu sistem İsa'nın çarmıha gerildiğine inanılan Yahudi bayramı olan Hamursuz Bayramı ile aynı hizaya gelmeyi amaçlamaktadır.

İncillere göre İsa, Fısıh Bayramı'ndan sonraki pazar günü dirilmiştir ve ilk Hıristiyanlar Paskalya'nın her zaman aynı şekilde olmasını sağlayarak bayramı sadece İncil'e değil, ayın kendisine de bağlamışlardır.

Bu yıl, NASA'nın göksel bir dürtüsü bazılarını meraklandırdı: Kudüs'ün üzerindeki gökyüzü başından beri hikayeyi anlatıyor muydu?

