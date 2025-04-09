Hz. İsa'nın "gerçek yüzü" yapay zekayla yeniden oluşturuldu

İngiltere merkezli Daily Express gazetesi, Midjourney adlı yapay zekâ görüntü oluşturucusunu kullanarak Hristiyan dünyasının en tartışmalı kutsal emanetlerinden biri olan Torino Kefeni’ndeki izleri analiz etti. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada "Hz. İsa’nın gerçek yüzü" olarak lanse edilirken, bazı kullanıcılar figürün fazla beyaz tenli olduğunu söyleyerek eleştiride bulundu.

Uzmanlara göre, tarihî ve antropolojik veriler Hz. İsa’nın kahverengi gözlü, koyu tenli, kısa kıvırcık saçlı ve sakallı bir Orta Doğulu olduğunu gösteriyor. Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Meredith Warren, İsa'nın muhtemel görünümüne dair en gerçekçi örneklerin Mısır’daki mumya portreleri olduğunu belirtiyor.



Benzer bir çalışma 2015’te adli sanatçı Richard Neave tarafından yapılmıştı. Neave, dönemin Yahudi toplumuna ait kafataslarından yola çıkarak daha geniş yüzlü, koyu tenli ve kıvırcık saçlı bir erkek yüzü ortaya koymuştu.

TORİNO KEFENİ NEDİR?

Torino Kefeni, İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra bedeninin sarıldığına inanılan bir keten kumaş. Kumaşta, yaralı, zayıf düşmüş ve elleri göğsünde birleşmiş bir adamın silueti yer alıyor. Baştaki diken yaraları, sırt ve omuzlardaki darp izleri, çarmıh izleri gibi bazı izler, İncil’deki betimlemelerle de örtüşüyor:.



Bu kutsal emanetin gerçek olup olmadığı ise hala tartışmalı. 1988’de karbon testi, kumaşın Orta Çağ’dan kaldığını gösterse de, 2022’de yayımlanan yeni bir bilimsel çalışma, kefenin yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu savunuyor. Bu da kefenin gerçekten İsa’nın bedenine sarılmış olabileceği ihtimalini yeniden gündeme getirdi.