Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği'nin gerçekleştiği odada gizli yazılar bulundu

Hristiyan inancının en kutsal olaylarından biri olarak kabul edilen Son Akşam Yemeği'nde Hz. İsa, havarisi Yahuda’nın ihanetiyle ilgili önbilgisini açıklar ve ekmek ile şarabın sembolik olarak paylaşılmasıyla Eucharist (Komünyon) geleneğini başlatır.



İncil'de bu yemeğin nerede yapıldığına dair net bir yer bilgisi verilmese de geleneksel olarak Kudüs’ün dışında, Siyon Dağı'nda yer alan bir odada gerçekleştiğine inanılır. Bu mekân, zamanla birçok kez yıkılıp yeniden inşa edilmiş ve Haçlı Seferleri döneminde "Cenacle" adıyla bilinen yapı inşa edilmiştir. Bugün hâlâ ayakta olan bu yapı, yüzyıllar boyunca hem sıradan hacılar hem de hükümdarlar tarafından ziyaret edilmiştir.

GELİŞMİŞ TEKNİKLER KULLANILDI

Yeni yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar, Cenacle içinde gelişmiş dijital fotoğrafçılık teknikleri kullanarak yüzyıllar öncesine ait bazı yazıt ve semboller ortaya çıkardı. Bu izler arasında Almanya’nın Regensburg kentinden Johannes Poloner’in ismi, 1436’da Kudüs’e gelen Styrian soylusu Tristram von Teuffenbach’a ait bir arma ve "Noel 1300" yazılı, Ermeni soylularına özgü stilde bir yazıt yer alıyor.



Bu son yazıt, 1299 yılında Suriye’de Memlükler’e karşı Ermeni Kralı Het’um II, Gürcistan Krallığı ve Moğol İlhanlı birliklerinin birlikte kazandığı Vadi el-Haznedar Muharebesi sonrası Ermeni birliklerinin Kudüs’e girdiği yönündeki görüşü destekliyor.



Araştırmacılar, tüm bu izlerin yapının gerçekten Son Akşam Yemeği’nin gerçekleştiği yer olduğunu kanıtlamasa da, bu yapının yüzyıllar boyunca nasıl kutsal kabul edildiğini ve uluslararası hacı hareketlerinin çeşitliliğini gözler önüne serdiğini belirtiyor.



Çalışmanın yazarı Ilya Berkovich, "Bu duvar yazıları, Kudüs'e Orta Çağ'da yapılan uluslararası hac hareketinin ne denli geniş ve çeşitli olduğunu gösteriyor" dedi.