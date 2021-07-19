Hz. Muhammed’i tasvir eden karikatürist yaşamını yitirdi: Kurt Westergaard kimdir?

Hz. Muhammed'i tasvir etmesiyle İslam dünyasında büyük tepki çeken Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaand 86 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından Berlingske gazetesine yapılan açıklamada, Westergaard'ın uzun bir hastalık döneminden sonra uykusunda öldüğü belirtildi.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA DANİMARKA'DAKİ EN BÜYÜK DIŞ POLİTİKA KRİZİ ÇIKTI



Bununla birlikte illüstratör, muhafazakar günlük gazete Jyllands-Posten tarafından 'Muhammed'in Yüzü' başlığı altında yayınlanan ve biri özellikle öfkeye yol açan 12 çizimin arkasındaydı. Söz konusu karikatür, Danimarka'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük dış politika krizine yol açtı.



Karikatürün yayımlanmasından kısa bir süre sonra Şubat 2006’da birçok Müslüman ülkede protesto eylemleri düzenlendi. Norveç ve Danimarka’daki büyükelçilik binalarına saldırılar gerçekleşti ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

CHARLİE HEBDO'NUN ÇİZİMLERİ YENİDEN YAYIMLAMASIYLA ŞİDDET OLAYLARI TIRMANDI



Çizimlerle bağlantılı şiddet, 2012'de Fransız haftalık hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun karikatürleri yeniden basmasıyla sonuçlandı. 2015’te yapılan saldırıda Charlie Hebdo’da çalışan 12 kişi öldürüldü.



Öte yandan, hayatının son yıllarında Westergaard, karikatürlerle bağlantılı diğer birçok kişi gibi, polis koruması altında gizli bir adreste yaşamak zorunda kaldı. Danimarka polisi, 2010 yılının başında 28 yaşındaki bir Somaliliyi, Westergaard'ın evinde onu öldürmeyi planlarken yakaladı.

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