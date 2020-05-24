İbadete açık cami olmayan Atina'da bayram namazı

Derya Özcan/NTV Atina Temsilcisi



Yunanistan’da yaklaşık 150 bin Batı Trakyalı Türk yaşıyor. Batı Trakyalı Türklerin bir kısmı ise iş ya da eğitim sebebiyle Atina’da bulunuyor.



Avrupa’nın ibadete açık camisi olmayan tek başkenti olan Atina’da yaşayan Batı Trakyalılar bayram namazı için bir kez daha kendi imkanları ile açtıkları mescitlerde buluştu. Atina’nın Patisya Semtindeki mescitte bir araya gelen Batı Trakyalı Türkler Sabah Namazı ve dini sohbetin ardından bayram namazını kıldılar.



Ülke çapında corona virüs önlemleri alınırken, bayram namazında da bu önlemler dikkat çekti.



"İNŞALLAH BU SON OLSUN"

NTV’ye konuşan Mescit İmamı Rıdvan Şargo “Burası genel olarak Batı Trakyalıların geldiği ve namazlarını eda ettiği bir mescidimiz. Bu anı gerçekten çok duygulu yaşıyoruz. Maalesef hayatımızda ilk kez böyle maskelerle eldivenlerle bayram namazı kılıyoruz. İnşallah bu son olsun, inşallah bu virüs ortadan kalksın ve her zaman olduğu gibi bayramlarımızı büyük bir sevinç içinde kutlayalım” diyerek mescide gelenlere dezenfektan, maske ve eldiven verildiğini ifade etti.



Bayram namazı sırasında 1,5 metrelik sosyal mesafe korunurken, bayram namazı için mescide gelen Müslümanlara dezenfektan, maske ve eldiven verildi. Ayakkabılar da namaz sonuna dek özel poşetler içinde saklandı.



Dualar bu yıl maskelerin ardında okunurken, dua için açılan ellerde de maske vardı. Atina’ya yıllar önce gelen Batı Trakyalı Türkler bu bayramda da ailelerinden yüzlerce kilometre uzakta olmanın burukluğunu yaşadı.



Tüm dünyaya huzur ve barış dileyen Mescit İmamı Şargo, bu zor günlerin bir an evvel bitmesi, duaların kabul olması için de temenni de bulundu.



Bu yılki bayramlaşma da eldivenlerle yapıldı.