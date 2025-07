İbrahim duyurdu: Tayland ve Kamboçya ateşkese yeşil ışık yaktı

Tayland ve Kamboçya liderleri arasında Malezya'da ateşkes görüşmeleri başladı. Bu görüşmeler, uluslararası barış çağrılarının artmasına rağmen beşinci gününe giren ölümcül sınır çatışmalarını çözmek için acil bir çaba olarak başlatıldı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, Putrajaya'da bir araya geldi. Toplantı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) başkanlığı görevini yürüten Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in resmi konutunda gerçekleşti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya arasında yerel saatle 17.00'de acil ve koşulsuz bir ateşkesin devreye girmesi için anlayış birliği sağlandığını açıkladı.

ÇATIŞMALAR NASIL BAŞLADI?

Kamboçya ve Tayland arasındaki çatışmalar, geçen perşembe günü sınırda bir kara mayını patlaması sonucu beş Taylandlı askerin yaralanmasının ardından alevlendi.



Her iki taraf da, en az 35 kişinin ölümüne ve her iki tarafta 260 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden olan çatışmaların başlamasından birbirlerini sorumlu tuttu.



Her iki ülke de büyükelçilerini geri çağırdı ve Tayland, Kamboçya ile olan tüm sınır geçişlerini, evlerine dönen Kamboçyalı göçmen işçiler hariç, kapattı.