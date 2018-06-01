Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etmesinin şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Bu, haklının değil güçlünün yanında olduklarını bir kez daha teyit ediyor" ifadesini kullandı.



Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Filistin halkı için koruma talep eden BMGK tasarısının ABD tarafından veto edilmesini değerlendirdi.



"ABD yönetiminin, Filistin halkının korunmasına ilişkin tasarıyı veto etmesi şaşırtıcı değil." değerlendirmesinde bulunan İbrahim Kalın, şunları kaydetti:



"Bu, haklının değil güçlünün yanında olduklarını bir kez daha teyit ediyor. Filistin halkı ve Kudüs yalnız değildir. Haklı davalarına desteğimiz devam edecek."



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TASARININ VETO EDİLMESİNİN İZAHI YOKTUR

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Filistinlilerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine sunulan karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de 14 Mayıs'ta yaşanan katliam sonrası Kuveyt'in BM Güvenlik Konseyine sunduğu karar tasarısının ABD'nin oyuyla veto edilmesini esefle karşılıyoruz" ifadesi kullanıldı.



BM Güvenlik Konseyinin Filistinlilere uygulanan şiddet bağlamında hesap verilebilirlik ve caydırıcılık tesis etmede bir kez daha işlevsiz kalmasına dikkat çekilen açıklamada, BM reformunun ertelenemez bir gereklilik olduğu vurgulandı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Uluslararası barış, istikrar ve güvenliğin korunmasında birincil derecede yetkili ve sorumlu kurum olan BM Güvenlik Konseyinde, barışçı gösteri hakkını kullanan masum sivilleri hedef alan katliamın kınanmasını içeren ve BM Genel Sekreterine işgal altında yaşayan Filistinlilerin güvenlik, korunma ve refahının sağlanmasını teminen uluslararası koruma mekanizması dahil önerilerde bulunma çağrısında bulunan tasarının veto edilmesinin izahı yoktur."



Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin başta BM Genel Kurulu olmak üzere bütün platformlarda Filistin davasının takipçisi olmayı sürdüreceği belirtildi.

