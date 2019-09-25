Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için bulundukları New York şehrinde görüştüler.
Kalın - Jeffrey görüşmesine dair yapılan açıklamada, ikilinin Suriye ile ilgili güncel gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.
İdlib’deki son durum, Suriye siyasi sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesinin teşkili konuları etraflıca görüşülürken, Türkiye’nin hassasiyetleri doğrultusunda güvenli bölgenin bir an önce tesis edilmesi yönündeki beklentiler dile getirildi.
Ayrıca, Suriye’de kalıcı barışın sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.