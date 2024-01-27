İç savaş mı çıkıyor? ABD'de "dikenli tel" krizi

Biden yönetimi ve Teksas arasında dikenli tel anlaşmazlığı yaşanıyor. ABD Yüksek Mahkemesi "dikenli teller kaldırılsın" kararı verdi. Teksas ise bu karara uymayacaklarını bildirdi.



Sosyal medyada ise "Teksas bağımsızlık ilan edecek", "25 eyalet federal hükümete başkaldırdı" gibi iddialar yer aldı.



Konuyla ilgili NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, şunları söyledi:



"İÇ SAVAŞ İDDİALARI GERÇEK DEĞİL"

"Sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili şunları söyleyebilirim. 25 vali, ABD merkezi hükümetine başkaldırmadı. Sadece göçmenlik politikalarına itiraz etti. Sosyal medyada 'Teksas ve Biden yönetimi arasında savaş mı var' iddiaları var. Bu da gerçek değil. İç savaş çıktığını söyleyenler var, bu da gerçek değil.

Peki Teksas'ta ne oluyor? Teksas, ABD'nin özel eyaletlerinden bir tanesi. En önemli özelliklerinden biri sınır eyaleti olması. Meksika ile sınırı var. ABD'ye her gün 13 bin civarı göçmen geliyor. Kimisi ABD'de kalıyor, kimisi Kanada'ya çıkıyor. Teksas Valisi dedi ki, 'Eyalet olarak bu göçmen akınını önlemek istiyoruz. Kaynaklarımızı bunlara yetmiyor, demografik yapımız değişiyor. Gelenler içerisinde teröristler olabilir, çete üyeleri var' dedi. Bu söylediklerinde haklılık payı var.

25 EYALET VALİSİNDEN TEKSAS'A DESTEK

2023 yılında ABD'ye 2.5 milyon göçmen akını yaşandı. ABD'liler bunları istemiyor. Biden yönetimi de bu konuda başarılı bir yönetim gösteremedi. Teksas Valisi bir karar aldı. Teksas ve Meksika sınırına dikenli tel ördü. Biden yönetimi, dikenli tel örmenin insan haklarına aykırı olduğunu ve tellerin kaldırılmasını istedi. Vali kaldırmadı. Biden yönetimi ABD Yüksek Mahkemesine gitti. Yüksek Mahkeme dedi ki, 'Biden yönetiminin telleri kaldırma hakkı var.' Teksas Valisi 'Biz kaldırmak istemiyoruz, isterse ABD Başkanı gelsin kendisi kaldırsın.' Bu esnada 25 eyalet valisi de Teksas Valisini destekleyen bir metin kaleme aldı. Bu 25 valinin hepsi cumhuriyetçi partiden. Trump'ı destekleyen partiden. Bunu Türkiye'den herhangi bir partiye bağlı olan 25 belediye başkanının ortak metin kaleme alması gibi düşünebiliriz.

"İŞ SOSYAL MEDYADA ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL"

Gelinen noktada Biden yönetimi gün sonuna kadar süre verdi. İş sosyal medyada anlatıldığı gibi değil. Evet Teksas ve ABD yönetimi arasında anlaşmazlık var. ABD'nin büyük bir göçmen problemi var. Ancak sosyal medyada anlatıldığı gibi bir iç savaş yok, çatışma yok. Teksas'ın bağımsızlık ilan ettiği gibi bir şey söz konusu değil.

"TEKSAS'TA HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

ABD'nin gündemi Teksas'ın sınır telleri değil. Sosyal medyada bir kuyuya taş atılmış gibi konu büyüdü. ABD'de yaşanan bu durum bambaşka bir şekilde aktarılmaya çalışıldı. Şu an Teksas'ta her şey kontrol altında. Sınırda bir çatışma durumu yok, iç savaş hiç yok."