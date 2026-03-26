İçeriden bilgi alıp savaş bahsi oynuyorlar

"KARARI VERENLE BAHİS OYNAYAN AYNI OLURSA..."

Platformda bahis oynayan hesaplar ise anonim, yani kimlikleri açık değil. Dolayısıyla kişileri tespit etmek son derece zor. Uzmanlar bu durumun suiistimallere açık olduğuna dikkat çekiyor.

Bilişim uzmanı Osman Demircan, bahislerin, savaşın finansmanında da kullanılması potansiyelinin de çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor: "Eğer savaşı başlatan sizseniz, savaşın gidişatıyla alakalı kararları da siz veriyorsanız sonuç olarak bunu bahis ortamına yaydığınızda, sizin verdiğiniz kararlar doğrultusunda bahis oynanacağı için aslında kazanan siz olacaksınız."

"İÇERİDEN BİLGİ"

Dikkat çeken noktalardan biri de, bazı kullanıcıların yüksek tutarlı işlemleri kritik gelişmelerden hemen önce gerçekleştirmesi.

Uzmanlara göre bu durum "içeriden bilgi akışı" ihtimalini güçlendiriyor. Yani "Donald Trump Junior babasından bilgi mi alıyor?" sorusu gündemde.

Osman Demircan'a göre, savaşın gidişatını adım adım biliyormuş gibi kazananlar var: "Kurumun içinde Trump bağlantısı olması ve bahislerin doğrudan savaş üzerine ve savaştaki taktikler üzerine kuruluyor olması zaten bilginin aktarıldığıyla alakalı çok ciddi bir ipucu veriyor elimize. Eğer savaşı yöneten sizseniz savaşın gidişatıyla ilgili her türlü bilgi sizde..."