İçeriden bilgi alıp savaş bahsi oynuyorlar
26.03.2026 04:54
ABD merkezli bir bahis sitesinde İran savaşının seyrine ilişkin "oyun" açılıyor, bazı kullanıcılar kritik gelişmeleri tarihlere kadar doğru "tahmin" ediyor. Dikkat çeken noktalardan biri de bu sitenin yatırımcıları arasında ABD Donald Trump'ın oğlunun da olması. Uzmanlara göre savaş üzerinden "içeriden bilgilerle" finansal kazanç sağlanıyor.
ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş 26 günü geride bırakırken, özellikle Amerika'da binlerce sivilin hayatını kaybettiği kriz üzerinden para kazanıyor.
Öyle ki, ABD tarafından İran'a 28 Şubat'ta yapılan saldırı hakkında günler öncesinden bahis açıldı. Henüz saldırı olmadan, tarihi doğru bilen bazı hesaplar 1 milyon dolardan fazla para kazandı.
TRUMP'IN OĞLU DA YATIRIMCI
Kritik noktalardan biri de, bu platformun yatırımcılarından birinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu olması.
ATEŞKES BAHİSİ
Sitede en çok oy verilen ve para akışının en fazla olduğu bahis konularından biri de İran'daki savaşta ne zaman ateşkes sağlanacağı konusu. Öyle ki bu bahise halihazırda milyonlarca dolar para yatırıldı. Kullanıcıların birçoğu 31 Aralık'ta, yani yıl sonunda ateşkes sağlanacağı tahminiyle bahis oynadı.
Bahis sitelerinde "Ateşkes ne zaman sağlanacak?", "Kara harekatı ne zaman olur?" ve "İran rejimi 30 Haziran'a kadar düşer mi?" gibi başlıklar açıldı.
"KARARI VERENLE BAHİS OYNAYAN AYNI OLURSA..."
Platformda bahis oynayan hesaplar ise anonim, yani kimlikleri açık değil. Dolayısıyla kişileri tespit etmek son derece zor. Uzmanlar bu durumun suiistimallere açık olduğuna dikkat çekiyor.
Bilişim uzmanı Osman Demircan, bahislerin, savaşın finansmanında da kullanılması potansiyelinin de çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor: "Eğer savaşı başlatan sizseniz, savaşın gidişatıyla alakalı kararları da siz veriyorsanız sonuç olarak bunu bahis ortamına yaydığınızda, sizin verdiğiniz kararlar doğrultusunda bahis oynanacağı için aslında kazanan siz olacaksınız."
"İÇERİDEN BİLGİ"
Dikkat çeken noktalardan biri de, bazı kullanıcıların yüksek tutarlı işlemleri kritik gelişmelerden hemen önce gerçekleştirmesi.
Uzmanlara göre bu durum "içeriden bilgi akışı" ihtimalini güçlendiriyor. Yani "Donald Trump Junior babasından bilgi mi alıyor?" sorusu gündemde.
Osman Demircan'a göre, savaşın gidişatını adım adım biliyormuş gibi kazananlar var: "Kurumun içinde Trump bağlantısı olması ve bahislerin doğrudan savaş üzerine ve savaştaki taktikler üzerine kuruluyor olması zaten bilginin aktarıldığıyla alakalı çok ciddi bir ipucu veriyor elimize. Eğer savaşı yöneten sizseniz savaşın gidişatıyla ilgili her türlü bilgi sizde..."