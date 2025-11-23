İçkili videosu sosyal medyada viral olan İranlı futbolcuya men cezası

İranlı futbolcu Armin Sohrabian, internette yayılan bir videoda elinde alkollü içki taşıdığı görülmesinin ardından men cezası aldı.

İran, 1979 İslam Devrimi’nden bu yana üretimi ve tüketimi yasaklayan Şeriat temelli kanunlar çerçevesinde alkolü tamamen yasaklamış durumda. Fars haber ajansı, Esteghlal Futbol Kulübü’nün 30 yaşındaki savunma oyuncusunu, disiplin komitesine çıkana kadar geçici olarak antrenmanlardan men ettiğini duyurdu.

Ajans ayrıca görüntülerde alkollü içeceklerin görülebildiğini iddia etti.

Son günlerde sosyal medyada geniş şekilde yayılan video, Sohrabian’ın sarı renkte bir sıvı dolu bardağı elinde tutarak kendisini kameraya aldığı anları gösteriyor. Videonun başka bir bölümünde ise, içerisinde alkol olduğu düşünülen şişelerin bulunduğu bir barın önünde görüldü.

"BİRKAÇ YIL ÖNCE ÇEKİLDİ"

Cumartesi geç saatlerde Sohrabian, Instagram’da paylaştığı açıklamada, videonun birkaç yıl önce çekildiğini ve yakın zamanda kendisiyle “kişisel sorunları olan” biri tarafından yayıldığını söyledi. İran Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel medya, son aylarda Tahran’da alkol servis ettiği gerekçesiyle bazı restoran ve kafelerin yetkililer tarafından kapatıldığını da bildirdi. Hristiyanlar, Yahudiler ve Zerdüştler gibi İran’ın gayrimüslim azınlıklarının, kamuya açık olmadığı sürece alkol yasağından muaf olduğu belirtiliyor.

Yabancıların da alkol yasağına uyması gerekiyor.