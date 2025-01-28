İçtiği milkshake sonu oldu: 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Southwark Belediyesi'ne bağlı gıda güvenliği ekibi, 12 yaşındaki Mia'nın içeceğini hazırlamak için kullanılan blender’ın yeterince temizlenmediğini tespit etti. Yapılan incelemede, blenderda önceki bir içeceğe ait badem ve fındık izlerine rastlandı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, kafe işletmecisinin Mia'nın içeceğini hazırlamadan önce blender'ı temizlemediği görüldü.



SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Croydon Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 47 yaşındaki işletmeci, suçlamaları kabul ettikten sonra 100 saat toplum hizmeti cezasına çarptırıldı ve para cezası ödedi. Suçlamalar arasında alerjen uyarılarını müşterilere açık ve ulaşılabilir hale getirmemek, alerjen kontaminasyonunu yönetememek ve yanlışlıkla alerjen içeren yiyecekleri müşterilere sunmak yer alıyordu.



Mia'nın aile avukatı Michelle Victor, News Shopper'a yaptığı açıklamada "Bu tür işletmeler, Mia ve alerjisi olan diğer çocuklar için gıda güvenliği mevzuatına uygun şekilde hareket etmek zorundalar. Hiçbir sonuç, Mia'nın ailesinin yaşadığı kaybı telafi edemez'' ifadelerini kullandı. Mia'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.