İçtikleri "kutsal su" yüzünden koleraya yakalandılar: Ölümcül bakterilerle dolu

Avrupa’ya Etiyopya’dan getirilen kutsal su şişeleri, ölümcül kolera bakterisiyle dolu çıktı. “Eurosurveillance” adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni bir rapora göre, Almanya ve İngiltere’den toplam yedi turist, Etiyopya’nın Sudan sınırındaki Quara bölgesinden getirdikleri bu sulardan içtikten veya yüzlerine sürdükten sonra koleraya yakalandı.

BAKTERİLERLE DOLU ŞİŞELER: MİLYONLARCA MİKROP

Araştırmaya göre, kutsal su şişelerinde koleraya neden olan Vibrio cholerae bakterisi yoğun şekilde bulundu. Şişelerde mililitre başına 100 binila 100 milyon arasında “koloni oluşturan birim” tespit edildi. Bu, bakterinin uçuş sırasında ve Avrupa’da ortam sıcaklığında canlı kalabildiğini gösteriyor.



İki turist yoğun bakıma alınacak kadar ağır hastalandı, ancak hepsi iyileşti.

KOLERA: ÖLÜMCÜL ANCAK ÖNLENEBİLİR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre kolera, şiddetli ishal, dehidrasyon ve tedavi edilmezse ölüme yol açabiliyor. Koleradan korunmak için temiz su içmek, elleri sabunla yıkamak ve aşı olmak büyük önem taşıyor.

“RUHANİ ŞİFA” YERİNDEN BAKTERİ BULAŞTI

Söz konusu su, yerel Ortodoks Kilisesi tarafından “ruhani aydınlanma, şifa ve inançla derin bağ” sunduğu belirtilen Bermel Giorgis adlı kutsal bir kuyudan alınmıştı. Ancak turistlerin yaşadığı sağlık sorunları, bu tür manevi vaatlerin yanında ciddi fiziksel riskler de taşıdığını gösterdi.



CDC’nin yayımladığı son bültende, bu kuyuya gidecek olan gezginler ve onlardan kutsal su alacak yakınlarının risk altında olduğu belirtildi.

KÜRESEL KOLERA SALGININDA ENDİŞE VERİCİ ARTIŞ

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2023 yılında kolera vakaları bir önceki yıla göre yüzde 13 artarken, ölüm oranı yüzde 71 yükseldi. Geçen yıl dünya genelinde 4 binden fazla kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti.