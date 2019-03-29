Ulusal basındaki haberlere göre, sağlık yetkililerden Ussein Isse, Idai Kasırgası ve selin ardından bölgede görülen vakaların sayısının 5'ten 139'a yükseldiğini belirtti.



Isse, şu ana kadar koleradan hayatını kaybeden olmadığını kaydetti.



Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi David Wightwick, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinin kolera tehdidi altında olduğunu, önlem olarak 900 bin kolera aşısının yapılacağını açıklamıştı.



Güney Afrika ülkelerinden Malavi, Mozambik ve Zimbabve'yi vuran Idai Kasırgası nedeniyle bölgede binlerce ev ve yol yıkılmış, salgın hastalıklar baş göstermişti.



Mozambik'in kıyı şehri Beira'nın sel ve fırtınadan çok büyük oranda etkilendiği açıklanmıştı. Ülkede 468 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 1 milyon 850 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiği belirtilmişti.



Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

