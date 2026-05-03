İdam yasasının mimarıydı. İsrailli Bakan "yağlı urgan" resimli pastayla doğum günü kutladı

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in dün gece Aşdod kenti yakınlarındaki bir mekanda 50. yaş günü için yapılan kutlamada bir provokasyona daha imza attığı ortaya çıktı.

Filistinlileri hedef alan idam yasasının mimarı olarak bilinen Ben-Gvir , Instagram hesabından üzerinde büyük bir "yağlı urgan" görseli bulunan pastanın kendisine hediye edildiği görüntüleri paylaştı.

Bakanın eşi Ayala'nın elinde tuttuğu üzerinde "yağlı urgan" görseli bulunan pastada idam yasasının geçirilmesine ilişkin "Bakan Ben Gvir'i tebrik ederiz. Bazen hayaller gerçek olur." yazdığı da görüldü.

Ben-Gvir'in provokatif doğum günü kutlaması, "yağlı urgan" resimli pastanın yanı sıra davetli listesiyle de kamuoyunun tepkisini çekti.

Doğum günü kutlamasına İsrail polis teşkilatının üst düzey isimlerinin katılımı "siyasetin kolluk kuvvetleri üzerindeki nüfuzu" yorumlarına sebep oldu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi milletvekilleri, Filistinli esirlere idam cezası öngören yasa tasarısının görüşüleceği İsrail Meclisindeki oturuma "yağlı urgan" rozetiyle katılmıştı.

İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİ HEDEF ALAN İDAM CEZASINI ONAYLADI

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail’in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek.

Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor. Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek. İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.