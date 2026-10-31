İdamı için iki kez zehirli iğne yapıldı, ölmedi: 1 ay sonra ilk kez konuştu

ABD 'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de gerçekleştirilen infaz girişiminden sağ kurtulan idam mahkumu Christa Pike, yaşadıklarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

1995 yılında 19 yaşındaki Colleen Slemmer'i öldürmekten idama mahkum edilen 50 yaşındaki Pike, kendisine iki doz pentobarbital verilmesine rağmen hayatta kalmış, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı.

Pike, 30 Ekim Cuma günü yayımlanan açıklamasında, başarısız infazın ardından yaşadığı fiziksel ve psikolojik sorunların sürdüğünü söyledi.

"BEDENİM, KOLLARIM, ELLERİM AĞRIYOR"

İnfaz girişiminin üzerinden bir ay geçmesine rağmen ağrılarının devam ettiğini belirten Pike, şu ifadeleri kullandı:

"O geceden beri acı çekmediğim tek bir an bile olmadı. Bedenim ağrıyor. Kollarım, ellerim, boğazım ağrıyor. Hala konuşmakta zorlanıyorum. Üstelik acı yalnızca fiziksel değil. Zihnimde ve ruhumda da acı var."

İyileşme sürecinin devam ettiğini söyleyen Pike, "İyileştiğimi ve güçlendiğimi biliyorum. Ancak iyileşmek, iyi olmakla aynı şey değil." dedi.

Avukatları daha önce Pike'ın infaz girişiminin ardından zatürre geçirdiğini, kollarında ciddi şişlikler oluştuğunu ve yutkunmakta güçlük çektiğini açıklamıştı.

"O GECEDEN SONRASINI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Yaklaşık 30 yıldır cezaevinde bulunan Pike, infazdan sağ kurtulmayı beklemediğini de anlattı.

"O geceden sonraki hayatı hiç düşünmemiştim." diyen Pike, infaz sırasında yaşanan aksaklıkları eleştirerek yetkililerin yetersizliğinin birçok insanı zor durumda bıraktığını söyledi.

Pike, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Zehirli iğneyle ilaç uygulanmasının ardından hayatta kaldığı bilinen ilk idam mahkumu olduğu belirtilen Pike'ın yeniden infaz edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

İNFAZLAR YIL SONUNA KADAR DURDURULDU

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın ardından eyaletteki bütün infazları yıl sonuna kadar askıya aldı ve yaşananların aydınlatılması için bağımsız soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Bu hafta gazetecilerin Pike'ın yeniden infaz edilip edilmeyeceğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Lee, mahkemeler aksi yönde karar vermediği sürece cezanın değişmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Tennessee Ceza İnfaz Kurumu ise infazın neden başarısız olduğunu açıklamazken kullanılan yöntemi savundu.

ÖLDÜRÜLEN GENÇ KIZIN ANNESİNDEN TEPKİ

Pike, 1995 yılında henüz 18 yaşındayken erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte 19 yaşındaki Colleen Slemmer'e işkence ederek genç kadını öldürmekten hüküm giymişti.

Suçun işlendiği tarihte hukuken yetişkin sayılmayan Shipp ölüm cezasından kurtulurken Pike idama mahkum edilmişti.

Slemmer'in annesi May Martinez de başarısız infazı izleyenler arasındaydı.

Yaşananları "rezalet" olarak nitelendiren Martinez, tek isteğinin adalet olduğunu belirterek eyalet yönetiminin kendisinden özür dilemesi gerektiğini söyledi.

TENNESSEE'DE BİR YILDA İKİNCİ OLAY

Pike'ın infaz girişimi, Tennessee'de 2026 yılında planlandığı gibi gerçekleştirilemeyen ilk infaz olmadı.

Mayıs ayında üç kişiyi kaçırıp öldürmekten hüküm giyen Tony Carruthers'ın infazı, görevlilerin zehirli iğne için uygun damar yolu bulamaması nedeniyle ertelenmişti. Vali Lee, Carruthers'ın infazını bir yıl ertelemişti.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi'nin (Death Penalty Information Center) verilerine göre, ABD'de 2022 yılında gerçekleştirilen infazların üçte birinden fazlasında ciddi aksaklıklar veya sorunlar yaşandı.