İdamı isteniyordu, ilk davada 5 yıl hapis cezası aldı

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 2024 yılındaki başarısız sıkıyönetim girişimiyle ilgili olarak görevi kötüye kullanma, adaleti engelleme ve belge sahteciliği suçlarından beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu karar, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı dört davadan ilkinin sonucu. Kısa süreli olmasına rağmen sıkıyönetim ilanı ülke çapında kargaşaya yol açmış, devlet yetkilileri Yoon'un kararını iptal ettirmek için meclise akın ederken protestolar patlak vermişti.

Yoon, tutuklanmasını engellemek için cumhurbaşkanlığı korumalarını kullanmaktan, sıkıyönetim ilan etmeden önce tüm kabinesine danışmamaktan, ayrıca sıkıyönetim girişiminin başbakan ve savunma bakanı tarafından onaylandığını iddia eden sahte bir belge hazırlayıp daha sonra imha etmekten suçlu bulundu.

“ÜLKEYİ SİYASİ KRİZE SÜRÜKLEDİ”

Davayı yürüten yargıç yaptığı açıklamada, Yoon'un eylemlerinin "ülkeyi siyasi krize sürüklediğini" belirterek, Yoon'un "pişmanlık göstermediğini" kaydetti. Yargıç, "Sanığın anayasayı ve hukuku koruma görevi vardı, ancak bunlara sırtını döndü." dedi.

Yoon hakkındaki suçlamalar, yetkiyi kötüye kullanmaktan seçim yasası ihlallerine kadar uzanıyor.

KARAR ŞUBAT AYINDA VERİLECEK

En ciddi suçlama olan isyan suçu için savcılar idam cezası talep etti. Savcılar Yoon'u "yargı ve yasama organlarını ele geçirerek iktidarda kalmaya çalışılan bir ayaklanmanın elebaşı" olarak nitelendir.

Bu davada kararın Şubat ayında verilmesi bekleniyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.