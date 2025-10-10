İddia: ABD, ateşkesi izlemek için İsrail’e 200 asker gönderecek

Adını açıklamayan ABD’li yetkililer, Associated Press (AP) ajansına ateşkes anlaşmasıın uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) gazze ateşkesine ilişkin İsrail'de "sivil-askeri koordinasyon merkezi" kuracağını aktaran yetkililer, bu yapının "insani yardım akışının yanı sıra lojistik ve güvenlik desteğini kolaylaştıracağını" ifade etti.

İLK KAFİLE İSRAİL'E VARDI

ABD'li yetkililer, ortak ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu bir ekip kapsamında yaklaşık 200 askerin İsrail’e gönderecileceğini açıkladı. Yetkililerden biri, yeni ekibin "ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ve Gazze'de sivil bir hükümete geçişi izlemeye yardımcı olacağını" söyledi. Gazze'ye hiçbir ABD askerinin gönderilmeyeceğini vurgulayan yetkililer, askerlerin bir kısmının İsrail'e vardığını kaydetti.

ABR Başkanı Donald Trump İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamış, İsrail kabinesi de bu gece anlaşmaya resmi onayı vermişti.

Anlaşma gereğince ilk olarak İsrail askerlerinin saldırılarını tamamen durdurması ve 24 saat içinde ordunun belirlenen ilk mevziye çekilmesi bekleniyor. Anlaşmaya göre bunun ardından gelecek 72 saat içinde ise Hamas'ın tüm israilli rehineleri ve cansız bedenlerini teslim etmesi gerekiyor.

