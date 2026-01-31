İddia. "ABD pazar günü İran'ı vuracak"

TRUMP: ANLAŞMA OLMAZSA NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ

ABD Başkanı Trump da dün Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde İran'a ilişkin gündemi değerlendirmiş, "İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." demişti.

ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu söylemişti. İran'la temaslarının sürdüğünü ve geçen hafta çok sayıda infazın durdurulmasını sağladığını ifade eden Trump, "Şunu söyleyebilirim ki, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?" sorusuna, "Bunu sadece onlar biliyor" cevabını verdi.

HAMANEY'İN DANIŞMANI: CEVAP İSRAİL'İN DERİNLİKLERİNİ HEDEF ALMAYI İÇEREBİLİR

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani ise olası bir çatışma durumunda İsrail’i hedef alabileceklerini vurguladı. Şemhani, “Mesajımız son derece açık. Her türlü düşmanca harekete etkili ve caydırıcı karşılık verilecektir. İran’ın cevabı siyonist rejimin derinliklerini hedef almayı içerebilir.” ifadelerini kullandı. "Düşmanlarının İran’a yönelik saldırı planları" hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduklarını iddia eden Şemhani, “Söz konusu planları etkisiz hale getirecek noktalara darbe indireceğiz.” dedi.

KÖRFEZ'E DEV FİLO

Donald Trump 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa Armada'nın (ABD Donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde daha kötü bir saldırı düzenleneceği konusunda uyarmıştı.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "Filo Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

CENTCOM da "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Ortadoğu’ya konuşlandırıldığını açıklamıştı.