İddia. "ABD pazar günü İran'ı vuracak"
31.01.2026 03:17
Amerikan basınının iddiasına göre ABD'li yetkililer bölgedeki bir müttefikini "İran'a yönelik saldırının pazar günü başlayacağı" ihtimalinden bahsetti. Buna göre ABD güçleri İran liderliğini hedef alacak. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM da Hürmüz Boğazı'nda tatbikat yapmaya hazırlanan İran'ı "ABD güçlerine yaklaşmama" konusunda tehdit etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "Anlaşma için son tarihi verdim. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; yapamazsak neler olacağını göreceğiz." tehdidinin ardından Amerikan basınında bu tarihe ilişkin yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.
Dropsite News'te yer alan habere göre üst düzey ABD'li yetkililer bölgedeki bir müttefik ülkeyi, Trump'ın bu hafta sonunda Amerika'nın İran'a saldırısına onay verebileceği konusunda bilgilendirdi. Birden fazla kaynağa atıf yapılan haberde İran'a yönelik saldırıların pazar gününden itibaren başlayacağı belirtiliyor.
"HEDEF REJİM"
Haberde yer alan başka bir iddiaya göre Trump yönetimine Ortadoğu politikasında gayrı resmi olarak danışmanlık yapan eski bir istihbarat yetkilisi ise "meselenin artık nükleer ya da füze programı olmadığı, bir rejim değişikliği olduğu" yönünde bir değerlendirme yaptı.
"İRAN LİDERLİĞİ VURULACAK"
Buna göre saldırı nükleer ve balistik füze tesisleri ile askeri hedeflerin yanı sıra İran liderliğine yönelik yapılacak. Gayrı resmi danışman, Trump yönetiminin "Bu saldırı sonuca ulaşırsa İranlılar yeniden sokağa çıkabilir ve böylece hükümet devrilebilir." düşüncesinde olduğunu aktardı. CENTCOM ise bu haber için yorum yapmayı reddetti.
CENTCOM'DAN DEVRİM MUHAFIZLARI TEHDİDİ
Öte yandan Dünya petrol taşımacılığı açısından kritik geçitlerden Hürmüz Boğazı'nda hafta sonu yapılması planlanan İran tatbikatlarına ABD'den uyarı geldi. CENTCOM, tatbikat sırasında Devrim Muhafızları'nın Amerikan güçlerine yaklaşmaması için çağrı yaptı.
İran'ın bölgede askeri eylemlerde bulunma hakkının tanındığı savunulan ABD açıklamasında, Devrim Muhafızları'na "uluslararası seyrüsefer özgürlüğü için gereksiz risklerden kaçınması" tavsiyesine yer verildi. CENTCOM, Ortadoğu’daki Amerikan askeri unsurlarının güvenliğini sağlayacağını vurguladı. Sosyal medyadan açıklamada, "Amerikan askeri unsurlarının üzerlerinden uçmak, gemilere çarpışma rotasında yüksek hızlı botla yaklaşmak veya ABD askerine silah doğrultmak" gibi eylemlere müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizildi.
TRUMP: ANLAŞMA OLMAZSA NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ
ABD Başkanı Trump da dün Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde İran'a ilişkin gündemi değerlendirmiş, "İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." demişti.
ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu söylemişti. İran'la temaslarının sürdüğünü ve geçen hafta çok sayıda infazın durdurulmasını sağladığını ifade eden Trump, "Şunu söyleyebilirim ki, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor." şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?" sorusuna, "Bunu sadece onlar biliyor" cevabını verdi.
HAMANEY'İN DANIŞMANI: CEVAP İSRAİL'İN DERİNLİKLERİNİ HEDEF ALMAYI İÇEREBİLİR
İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani ise olası bir çatışma durumunda İsrail’i hedef alabileceklerini vurguladı. Şemhani, “Mesajımız son derece açık. Her türlü düşmanca harekete etkili ve caydırıcı karşılık verilecektir. İran’ın cevabı siyonist rejimin derinliklerini hedef almayı içerebilir.” ifadelerini kullandı. "Düşmanlarının İran’a yönelik saldırı planları" hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduklarını iddia eden Şemhani, “Söz konusu planları etkisiz hale getirecek noktalara darbe indireceğiz.” dedi.
KÖRFEZ'E DEV FİLO
Donald Trump 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa Armada'nın (ABD Donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde daha kötü bir saldırı düzenleneceği konusunda uyarmıştı.
Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "Filo Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.
CENTCOM da "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Ortadoğu’ya konuşlandırıldığını açıklamıştı.