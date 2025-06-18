İddia: ABD saldırırsa İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
Trump’ın, İsrail’in İran'a yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiği haberlerinin ortaya çıkması sonrası İran'ın, bu durumda dünya petrol sevkiyatının önemli kısmının yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabileceği iddia edildi.
ABD'nin, nükleer tesislerine yönelik olası saldırısı durumunda İran'ın, dünya petrol ve doğalgaz sevkiyatının yüzde 30'unun yapıldığı Hürmüz Boğazı'na yöneleceği öne sürüldü.
New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin yeni değerlendirmeler yer aldı.
Habere göre yetkililer ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısı halinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya başlayacağını düşündüklerini belirtti.
Aynı haberde, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere ve bölgedeki bazı ABD üslerine saldırmaya başlamasının da beklendiği vurgulandı.
Hürmüz Boğazı; İran'ın güney kıyılarında Umman Körfezi ile Basra Körfezi'ni birbirini bağlıyor. Boğaz, dünya petrol ticaretinde önemli bir role sahip.
GAZ FİYATLARI ARTIŞ EĞİLİMİNDE
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve 6. gününe giren savaşla birlikte Hürmüz Boğazı'nda, LNG arzının tehlikeye girebileceğine yönelik endişeler nedeniyle Avrupa gaz fiyatlarında yükseliş eğilimi görülüyor.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı 39,7 avroya kadar yükselerek, nisan başından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.
Fiyatlar, dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 3 artarken, çatışma öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 8 üzerinde seyrediyor.
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