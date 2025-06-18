İddia: ABD saldırırsa İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir

Hürmüz Boğazı; İran'ın güney kıyılarında Umman Körfezi ile Basra Körfezi'ni birbirini bağlıyor. Boğaz, dünya petrol ticaretinde önemli bir role sahip.

Aynı haberde, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere ve bölgedeki bazı ABD üslerine saldırmaya başlamasının da beklendiği vurgulandı.

Habere göre yetkililer ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısı halinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya başlayacağını düşündüklerini belirtti.

GAZ FİYATLARI ARTIŞ EĞİLİMİNDE

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve 6. gününe giren savaşla birlikte Hürmüz Boğazı'nda, LNG arzının tehlikeye girebileceğine yönelik endişeler nedeniyle Avrupa gaz fiyatlarında yükseliş eğilimi görülüyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı 39,7 avroya kadar yükselerek, nisan başından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Fiyatlar, dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 3 artarken, çatışma öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 8 üzerinde seyrediyor.