İddia: "ABD savaş öncesi İsrail'in sunduğu istihbaratı inandırıcı bulmadı"

İsrail'in İran'a yönelik "Yükselen Aslan" saldırısıyla başlayan savaş altıncı gününe girdi.

Karşılıklı saldırılar devam ederken savaşa ABD'nin katılıp katılmayacağı merak konusu.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail'in saldırılarından önce Tahran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin ABD'ye sunduğu istihbaratı, Washington yönetiminin inandırıcı bulmadığını yazdı.

WSJ'nin haberine göre, üst düzey istihbarat görevlisi dahil ismi paylaşılmayan 4 ABD'li yetkili, İsrail'in İran'a saldırmadan önce ABD'ye "nükleer faaliyetlerin endişe verici" olduğunu iddia ettiği bir istihbarat sunduğunu aktardı.



Yetkililer İsrail tarafının, İran'ın nükleer silah yapımına yönelik teknoloji araştırmalarını kapsayan bilgiler paylaştığını ve Tahran yönetiminin, patlayıcı tetikleme sistemi gibi nükleer silahlar için kullanılabilecek araştırmalar yürüttüğüne dair istihbarat sunduğunu ileri sürdü.



ABD'Lİ YETKİLİLER İKNA OLMADI

Yetkililer, ABD'li muhataplarının bu kanıtların İran'ın "bomba üretme" kararı aldığına işaret ettiğine ikna olmadığını belirterek, söz konusu bilgilerin, yalnızca Tahran'ın nükleer silahlarla ilgili araştırmalar yürüttüğünü ve 2003’te askıya alınan programlarını yeniden değerlendirdiğini gösterdiğini söylediklerini aktardı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın, bu yıl içinde Kongre'de "İran'ın nükleer silah üretmediğini" belirttiği konuşmasına ilişkin, "(Gabbard'ın) Ne söylediğini umursamıyorum. Bence bir tane üretmeye çok yakınlardı." ifadesini kullanmıştı.

"EN AZ 2-3 YIL" TAHMİNİ

CNN'in konuya yakın 4 kaynağa dayandırdığı haberinde de ABD istihbaratının, İran'ın "şu anda bir nükleer bomba ürettiğine inanmadığı" tahminleri yürüttüğü aktarılmıştı.

Haberde öne sürülen tahminlerde, "(İran'ın) Bir bombayı üretmesinin ve seçtiği hedefe konuşlandırmasının en az 2 ila 3 yıl süreceği" kaydedilmişti.