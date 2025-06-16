İddia: İsrail, İngiltere ve Fransa’dan savunma desteği istedi

İsrail, İran'la 4. gününe giren savaşta balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı uluslararası destek talep etti.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde İsrail hükümetinin, İran’ın "Sadık Vaat-3” adını verdiği misilleme operasyonu kapsamında başlattığı saldırılara karşı savunma desteği sağlamak amacıyla birden fazla ülkeye resmi talepte bulunduğu belirtildi.

FRANSA TEREDDÜT EDİYOR

İngiltere'nin bu talebe olumlu yanıt vererek destek sunduğu ifade edilen haberde, Fransa'nın henüz karar vermekte tereddüt ettiği aktarıldı.

Haberde, Sadık Vaat-1” ve "Sadık Vaat-2” operasyonları sırasında da İsrail'e İran füzelerine karşı koymada yardımcı olmak için uluslararası bir koalisyon kurulduğu vurgulandı.

İsrailli bir yetkili, İngiltere'nin daha önceki iki saldırı dalgası olan "Sadık Vaat-1” ve "Sadık Vaat-2” sırasında da İsrail'e yardımcı olduğuna işaret etti.