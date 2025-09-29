İddia: İsrail ordusu Küresel Sumud Filosu’na saldırı hazırlığı yapıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delmeyi ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen uluslararası Sumud Filosu'nun Akdeniz'deki yolculuğu sürüyor.

Daha önce de insansız hava araçlarıyla çeşitli saldırılara maruz kalan filonun Gazze'ye 4 gün içinde ulaşacağını aktaran İsrail Devlet Televizyonu KAN, İsrail komandolarının filoyu "kontrol altına alma" girişiminde bulunacağını duyurdu.



Haberde, İsrail ordusunun donanma komandoları birimi Şayetet'in son günlerde açık denizde gemilere müdahale tatbikatları gerçekleştirdiği, tatbikatın katılımcılara verilebilecek zararı en aza indirmek için yapıldığı iddia edildi.



AŞKELON, KIBRIS, VATİKAN TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ



KAN, İsrail’in son günlerde filo organizatörlerine insani yardımların Aşkelon Limanı, Kıbrıs ya da Vatikan üzerinden ulaştırılmasını teklif ettiğini ancak bu teklifin organizatörler tarafından reddedildiğini iddia etti.



Farklı boyutlardaki 50'den fazla gemiden oluşan; 44'ü aşkın ülkeden binlerce aktivist, doktor, gazeteci ve siyasetçiyi taşıyan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos’ta İspanya’dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül’de başkent Tunus’taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

FİLOYA YÖNELİK SALDIRILAR



Filoya yönelik saldırılarda dronelar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcılar kullanılmış, bazı teknelerde küçük çaplı hasarlar meydahna gelmişti. Bu saldırıların ardından İtalya, filodaki vatandaşlarına yardım için donanmaya ait bir fırkateyni bölgeye göndermişti.

"SUMUD" NE DEMEK?



Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskıya karşı direnişi simgeleyen bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de bu kavramı tasvir etmek için ise zeytin ağacı ve köylü hamile kadın kullanılıyor.