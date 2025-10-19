İddia: Putin, Trump'tan Donetsk'in tam kontrolünü istedi

Washington Post gazetesinin üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı son telefon görüşmesinde, Donetsk bölgesine ilişkin taleplerini dile getirdi.

Buna göre Putin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin kontrolünün tamamen kendilerine teslim edilmesini savaşı sona erdirme koşulu olarak gördüğünü iletti.

Trump'ın Putin'in bu talebine nasıl karşılık verdiğine ilişkin bilgi paylaşılmazken, ABD Başkanı görüşmeye dair açıklamasında da Donetsk ile ilgili talepten bahsetmedi.

"ZAPORİJYA VE HERSON'UN BİR KISMINI GERİ VERECEK"

Öte yandan Putin, kısmen ele geçirdiği Zaporijya ve Herson'un bir kısmını, Donetsk'in tam kontrolü karşılığında teslim etmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD'li yetkililer; Putin'in, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'nın Kiev'i ele geçirmesinin önünde adeta tampon bölge işlevi gören Donetsk'i almayı çok istediğine dikkat çekti.

İki hafta içinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Putin ile bir araya geleceğini duyuran Trump'ın, bu konuda nasıl bir yaklaşım izleyeceği ise merak ediliyor.