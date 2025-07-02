İddia: Rusya Luhansk'ta tam kontrol sağladı

Rus ordusu, İstanbul'da yapılması beklenen üçüncü tur müzakereler öncesi Ukrayna'daki ilerleyişini sürdürüyor.



Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ta tam kontrolü sağladığı iddia edildi.



İddiayı gündeme getiren Luhansk'ın Rus yanlısı yönetiminin lideri Leonid Paseçnik.



Paşeçnik, "Luhansk Halk Cumhuriyeti, yüzde 100 kurtarıldı" dedi.



İddiayla ilgili Rusya Savunma bakanlığı ve Ukrayna'dan doğrulama gelmedi.



2014'TEN SONRA İLK



İddia doğrulanırsa 2014'te Kırım'dan sonra Luhansk, Ukrayna'da Rusya'nın tamamen kontrolüne geçen ilk bölge olacak.



Rusya, Eylül 2022'de Luhansk, Donetsk, Zaporjiya ve Herson'u ilhak etse de bu bölgelerin kontrolünü tam olarak ele geçirememişti.

Luhansk dışındaki üç bölgede Rusya'nın kontrol ettiği toprakların oranı yüzde 65 ile yüzde 75 arasında değişiyor.



Rusya hala Ukrayna topraklarının tamamının yüzde 19'unu kontrolü altında tutuyor.



Rus ordusunun Haziran'da 588 kilometre karelik Ukrayna toprağını ele geçirdiği belirtiliyor. Bu, Rusya için Kasım'dan bu yana en büyük toprak kazanımı olarak nitelendiriliyor.

