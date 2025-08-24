İddia: Trump Kiev'in füzeleri kullanmasını önlüyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska zirvesinin ardından Rusya-Ukrayna barışı gündemdeki yerini koruyor.



Beyaz Saray'da AB liderlerinin de katıldığı zirvenin ardından bu ihtimalin daha yakın olduğu dile getirilmişti.



Barışın tesisi amacıyla ABD'nin Ukrayna'ya verdiği bazı silahları kullanmasını engellediği iddia edildi.



"PENTAGON SESSİZCE ENGELLİYOR"



ABD merkezli gazete Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Pentagon, Ukrayna'nın Rusya'da ABD yapımı uzun menzilli füzeleri kullanmasını sessizce engelliyor.



Bu durum, Kiev'in Moskova'nın işgaline karşı savunma amacıyla bu silahları kullanma yeteneğini kısıtlıyor.



Savunma Bakanlığı'ndan iki kaynağa dayandırılan haberde, uzun menzilli ATACMS füzelerinin Ukrayna tarafından kullanılmasının en az iki kez engellendiği ifade edildi.



BİDEN ONAYLAMIŞTI



ABD bu füzelerin, Rusya topraklarında kullanımına kasım 2024'e kadar onay vermemişti.



Ancak eski başkan Joe Biden, tam da ABD Başkanı Donald Trump, yemin ederek Beyaz Saray'a dönmeden hemen önce füzelerin Rusya'ya ateşlenmesini onaylamıştı.