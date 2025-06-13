İddia: Washington, olası İran saldırısına katılmayacağını İsrail'e bildirdi

İran ile ABD arasındaki nükleer gerilim tırmanırken, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a saldırı planladığı öne sürüldü.



ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail'in İran'a saldırısı yakın görünmüyor ama gerçekleşme ihtimali yüksek. İsrail İran'ı vurmamalı, nükleer anlaşma yakın" ifadelerini kullandı.



İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini söyleyen Trump, "İran ile anlaşmak istiyorum. Onlarla anlaşmaya oldukça yakınız. Ben bir anlaşma yapmayı tercih ederim, bir anlaşma olduğunu düşündüğüm sürece, onların (İsrail'in) müdahale etmesini istemiyorum, çünkü bunun her şeyi mahvedeceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Trump, Ortadoğu'da büyük bir çatışma riski olduğunu da söyledi.

Öte yandan ABD medyası, Washington yönetiminin İran'a yönelik olası bir saldırıya katılmayacağını İsrail'e bildirdiğini yazdı.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA YENİ GÜVENLİK UYARISI

ABD, İsrail'in İran'a saldırabileceğine ilişkin iddiaların ardından vatandaşlarına yönelik yeni güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, "Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamı karmaşık ve hızla değişebilir. İsrail ve çevresindeki bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarını, dikkatli olmaya, gelişmeleri yakından takip etmeye teşvik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



ABD medyasına konuşan kaynaklar, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını iddia etmişti.



PERSONEL İÇİN ALARMI VERİLMİŞTİ

İran'dan gelen "Çatışma çıkarsa Amerikan üslerini vururuz" çıkışının ardından ABD'nin Orta doğu'daki üslerinde kırmızı alarm durumuna geçilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söylemişti.