İddianame hazır: Trump'ın eski danışmanına 18 suçlama

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında iddianame hazırlandı.

CNN'in ismi paylaşılmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, daha önce Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) evini aradığı Bolton'a "gizli bilgileri yasa dışı muhafaza etme ve paylaşma" gerekçesiyle 18 suçlama yöneltildi.

Bolton'ın, Greenbelt bölgesinde federal mahkeme yetkililerine "teslim olması" bekleniyor.

Trump'ın önceki başkanlık döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapan Bolton'ın, o dönem gizli bilgileri e-posta aracılığıyla eşi ve kızıyla paylaştığı iddia ediliyor.

Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yapmıştı. Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.

