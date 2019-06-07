Bölgedeki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Hama'nın kuzeyinde Morek kenti yakınlarındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gözlem noktası çevresinde muhaliflerle Esad rejimine bağlı güçler arasındaki çatışmalar hız kazandı.
Çatışmalar sırasında gözlem noktası yakınlarına isabet eden top mermileri hafif çapta hasara neden olurken, herhangi bir zayiat yaşanmadiği belirtildi.
Öte yandan, Rus ve Suriye hava kuvvetlerine bağlı uçaklar İdlib çatışmasızlık bölgesinin güneyinde bulunan pek çok yerleşim yerini hedef almaya devam ediyor.
İdib’deki TSK gözlem noktası yakınlarına taciz ateşi
NTV HaberDünya
TSK’nın İdlib'deki gözlem noktasi yakınlarına Esad rejimine bağlı güçlerin ateşlediği top mermileri isabet etti.
Bölgedeki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Hama'nın kuzeyinde Morek kenti yakınlarındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gözlem noktası çevresinde muhaliflerle Esad rejimine bağlı güçler arasındaki çatışmalar hız kazandı.